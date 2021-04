Stand: 18.04.2021 17:18 Uhr DEL: Grizzlys verlieren, Pinguins gewinnen

Mit einer 2:4-Niederlage gegen die Straubing Tigers haben die Grizzlys Wolfsburg die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschlossen. Toto Rech und Garrett Festerling hatten nach einem 0:2-Rückstand für den Ausgleich gesorgt, ehe ein Straubinger Doppelschlag die Partie entschied. In den Play-offs treffen die Grizzlys auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag mit 4:2 schlugen. Zum Weiterkommen sind in diesem Jahr nur zwei anstatt vier Siege pro Serie notwendig. Der neue Meister soll spätestens am 7. Mai feststehen. | Ansetzungen | 18.04.2021 17:18