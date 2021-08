Stand: 25.08.2021 11:33 Uhr DEL: Grizzlys verlängern vorzeitig mit Verteidiger Möser

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Verteidiger Janik Möser vorzeitig bis 2024 verlängert. Das teilte der Vizemeister am Mittwoch mit. Der 21-Jährige kam 2020 von den Adler Mannheim nach Wolfsburg und absolvierte in der vergangenen Saison 30 Spiele für die Grizzlys. Möser hatte nach einer Herzmuskelentzündung in Folge einer Covid-19-Erkrankung einige Zeit pausieren müssen. Im Mai absolvierte er Teile der WM-Vorbereitung mit dem DEB-Team. | 25.08.2021 11:33