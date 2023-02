Stand: 17.02.2023 22:08 Uhr DEL: Grizzlys und Pinguins verlieren nach Verlängerung

Die beiden Nordteams in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben am 53. Spieltag jeweils ihre Partien nach Verlängerung verloren. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen beim souveränen Tabellenführer EHC München mit 1:2 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Trotz der Niederlage steht das Team aber noch auf einem Play-off-Rang. Die Fischtown Pinguins müssten als Tabellenachter aktuell in die Pre-Play-offs. Bei den Adler Mannheim unterlagen die Bremerhavener mit 2:3 n.V. (0:1, 2:0, 0:1, 0:1). | 17.02.2023 22:08