Stand: 06.07.2021 14:00 Uhr DEL: Grizzlys und Pinguins starten auswärts

Die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beginnt für die beiden Nordclubs mit Auswärtsspielen. Vizemeister Grizzlys Wolfsburg gastiert am 10. September bei den Kölner Haien, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven treten am gleichen Tag bei den Schwenninger Wild Wings an. Zwei Tage später haben die Wolfsburger Heimrecht gegen die Krefeld Pinguine, während die Pinguins gegen die Straubing Tigers spielen. Das erste Nordduell steigt am 10. Oktober in Bremerhaven. | 06.07.2021 14:00