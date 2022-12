Stand: 11.12.2022 21:28 Uhr DEL: Grizzlys souverän, Pinguins verlieren nach Verlängerung

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gut erholt von der bitteren Niederlage im Topspiel gegen den EHC München gezeigt. Die Niedersachsen setzten sich in ihrem 28. Saisonspiel mit 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) bei den Ice Tigers in Nürnberg durch. Die Tore erzielten Lucas Dumont (5.), Armin Wurm (7.), Dominik Bittner (11.) und Fabio Pfohl (47.). Dagegen unterlagen die Fischtown Pinguins den Löwen Frankfurt mit 2:3 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 0:1). Für Bremerhaven trafen Skyler McKenzie (14.) und Christian Wejse (59.). Überblick | 11.12.2022 21:28