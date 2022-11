Stand: 20.11.2022 16:43 Uhr DEL: Grizzlys siegen, Pinguins mit Niederlage

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Auswärtssieg geschafft. Bei den Nürnberg Ice Tigers setzten sich die Niedersachsen am Sonntag mit 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) durch. Die Wolfsburger Treffer erzielten Björn Krupp, Dominik Bittner, Spencer Machacek (zwei) und Darren Archibald. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven hingegen mussten eine Niederlage hinnehmen. Beim 1:2 (1:1), 0:0, 0:1) in Frankfurt traf lediglich Dominik Uher für die Seestädter. | 20.11.2022 16:42