Stand: 03.10.2021 21:17 Uhr DEL: Grizzlys punkten, Pinguins verlieren auswärts

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Straubing Tigers gewonnen. Die Niedersachsen drehten einen 0:1-Rückstand und gewannen am Ende mit 2:1. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven erwischten keinen guten Nachmittag: Die Partie in Ingolstadt ging mit 2:4 verloren. Ergebnisse/Tabelle | 03.10.2021 21:15