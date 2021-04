Stand: 28.04.2021 20:59 Uhr DEL: Grizzlys gleichen gegen Mannheim aus

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga ein Entscheidungsspiel erzwungen. Zwei Tage nach der 1:4-Niederlage in Mannheim setzten sich die Niedersachsen im zweiten Spiel der "best of three"-Serie in eigener Halle mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung durch. Anthony Rech traf in der sechsten Minute der Overtime zum umjubelten Siegtor. In der regulären Spielzeit hatte Kapitän Sebastian Furchner (47.) die Gäste-Führung durch Mark Katic (39.) ausgeglichen. Am Freitag fällt in Mannheim die Entscheidung darüber, wer ins Finale einzieht. | 28.04.2021 20:57