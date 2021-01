Stand: 03.01.2021 19:26 Uhr DEL: Grizzlys gewinnen bei der DEG

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga ihren dritten Saisonsieg eingefahren. Bei der Düsseldorfer EG gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 5:4 nach Verlängerung (2:0, 1:2, 2:1). Garrett Festerling erzielte den entscheidenden Treffer nach 32 Sekunden in der Overtime. | 03.01.2020 19:25