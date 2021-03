Stand: 17.03.2021 22:00 Uhr DEL: Grizzlys gewinnen bei den Haien

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga das letzte Spiel der Nordgruppe mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) bei den Kölner Haien gewonnen und kletterten auf Tabellenplatz drei. Dominik Bittner, Max Görtz und Matti Järvinen trafen für die Niedersachsen. Nach 24 Spielen in der Nord-Staffel stehen jetzt 14 Begegnungen gegen die sieben Teams aus dem Süden an. Vier Clubs aus jeder Gruppe erreichen die Play-offs. |17.03.2021 21:59