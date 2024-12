Stand: 15.12.2024 19:01 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Straubing

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auswärts geschlagen geben müssen. Bei den Straubing Tigers verloren die Niedersachsen mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Justin Feser und Spencer Machacek erzielten die Treffer für die Wolfsburger, die in der Tabelle aus den Top-8-Rängen rutschten. | 15.12.2024 18:59