Stand: 22.03.2021 21:05 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Mannheim

Die Grizzlys Wolfsburg haben zu Beginn der zweigeteilten Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Niederlage kassiert. Die Niedersachsen verloren am Montagabend bei den Adlern Mannheim, dem Tabellenführer der Staffel B, mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Phil Hungerecker brachte die Wolfsburger in der dritten Minute in Führung. Sinan Akdag egalisierte (39.), bevor Markus Eisenschmid 32 Sekunden vor dem Spielende zum 2:1 für Mannheim traf. Ergebnisse/Tabelle DEL | 22.03.2021 21:05