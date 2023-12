Stand: 26.12.2023 16:31 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren in Berlin

Die Grizzlys Wolfsburg verlieren in der Deutschen Eishockey Liga langsam den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Am zweiten Weihnachtstag unterlagen die Niedersachsen bei den Eisbären Berlin mit 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Gerrit Fauser erzielte das Tor für die Wolfsburger, die nach der zweiten Niederlage in Folge aus den Top-Sechs rauszurutschen drohen. Ergebnisse und Tabelle der DEL | 26.12.2021 16:31