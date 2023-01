Stand: 24.01.2023 22:48 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren bei Adler Mannheim

Die Grizzlys Wolfsburg sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aus den Play-off-Plätzen gerutscht. Die Niedersachsen verloren am Dienstagabend vor 8.232 Zuschauern bei Adler Mannheim mit 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) und rutschten damit auf Tabellenrang acht ab. Es war die dritte Niederlage in den jüngsten vier DEL-Partien. Dabei hatten Laurin Braun (5.) und Spencer Machacek (14.) die Gäste zunächst mit 2:0 in Führung geschossen. Danach trafen die die Mannheimer allerdings viermal in Folge. Überblick | 24.01.2023 22:05