Stand: 02.03.2025 17:52 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg unterliegen gegen Eisbären Berlin deutlich

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)-Auswärtsniederlage bei den Eisbären Berlin hinnehmen müssen. Tanner Kaspick, Ryan O’Connor und Andy Miele trafen für die Niedersachsen, die in den verbleibenden beiden Hauptrundenspielen um den Einzug in die Pre-Play-offs bangen müssen. Ergebnisse und Tabelle | 02.03.2025 17:10