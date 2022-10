Stand: 09.10.2022 17:12 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg unterliegen München deutlich

Die Grizzlys Wolfsburg haben am neunten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine deutliche Heimniederlage erlitten. Im Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter EHC München setzte es am Sonntag ein 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Die Niedersachsen stehen mit ihren 13 Zählern und einem Punkteschnitt von 1,625 im Mittelfeld der Tabelle. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven gastieren am heutigen Abend bei den Adler Mannheim. Ergebnisse und Tabelle | 09.10.2022 17:10