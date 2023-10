Stand: 20.10.2023 22:09 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg unterliegen Köln in der Overtime

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitagabend gegen die Kölner Haie 4:5 nach Verlängerung (3:2, 0:0, 1:2, 0:1) verloren. Für die Niedersachsen, die nun Rang fünf in der Tabelle belegen, war es die fünfte Niederlage im zwölften Spiel. Nach frühem Rückstand hatten Dumont (5.), Feser (9.) und Machacek (10.) das Spiel gedreht und ihr Team mit 3:1 in Führung gebracht. Wilkie (43.) traf später noch zum 4:2. Doch Köln kam zurück und siegte in der Overtime. Überblick | 20.10.2023 22:03