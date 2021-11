Stand: 05.11.2021 22:39 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins verlieren

Die Grizzlys Wolfsburg haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihren vierten Sieg in Folge und damit den Sprung auf Platz drei verpasst. Beim 3:4 nach Penaltyschießen (1:2, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) drehten die Niedersachsen zunächst einen 0:2-Rückstand, kassierten in der 60.Minute aber noch den Ausgleich und unterlagen schließlich. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven mussten sich zu Hause den Augsburger Panther mit 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 05.11.2021 22:20