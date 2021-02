Stand: 23.02.2021 23:37 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins Bremerhaven gewinnen

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurück in der Erfolgsspur. Am Dienstag gewann das Team von Trainer Thomas Popiesch 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) bei den Iserlohn Roosters und sprang damit zurück auf Platz zwei der Nord-Gruppe. Die Grizzlys Wolfsburg schlugen die Eisbären Berlin mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und sind als Vierter auf Play-off-Kurs. | 23.02.2021 23:32