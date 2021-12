Stand: 23.12.2021 22:12 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg und Bremerhaven gewinnen

Die Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Donnerstag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Siegen in der Overtime gefeiert. Die Wolfsburger gewannen zu Hause 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) gegen die Kölner Haie, Spencer Machacek erzielte den entscheidenden Treffer. Bremerhaven siegte 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0) beim EHC München, Phillip Bruggisser traf in der Overtime. Ergebnisse/Tabelle | 23.12.2021 22:05