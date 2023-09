Stand: 22.09.2023 22:08 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg siegen nach Penaltyschießen

Die Grizzlys Wolfsburg haben am dritten Spieltag der neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) den zweiten Sieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend im Heimspiel gegen die Straubing Tigers mit 2:1 nach Penaltyschießen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) durch. Ryan O'Connor entschied mit seinem verwandelten Penalty die Begegnung. Schon am Donnerstagabend hatten sich die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bei den Löwen Frankfurt mit 2:4 geschlagen geben müssen.