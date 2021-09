Stand: 24.09.2021 22:18 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg siegen in Berlin, Pinguins verlieren

Die Grizzlys Wolfsburg, Finalist der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), haben sich am sechsten Spieltag mit 3:2 n.V. (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) beim Titelverteidiger Eisbären Berlin durchgesetzt. Für die Entscheidung sorgte Trevor Mingoia in der vierten Minute der Overtime. Zuvor hatte Thomas Reichel (6./9.) für die Niedersachsen getroffen. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mussten sich bei den Adlern Mannheim knapp mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 24.09.2021 22:08