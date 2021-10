Stand: 01.10.2021 21:50 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg gewinnen in München

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga einen Coup gelandet und Tabellenführer EHC München die erste Saisonniederlage beigebracht. Spencer Machacek, Thomas Reichel und Anthony Rech trafen am Freitagabend beim 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)-Erfolg der Niedersachsen, die im Tableau nun Dritter sind. Auch die Fischtown Pinguins feierten einen Sieg: Beim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) in eigener Halle gegen die Augsburger Panther erzielten Dominik Uher (2), Alexander Friesen, Tye McGinns und Ross Mauermann die Tore für die Bremerhavener. | 01.10.2021 21:50