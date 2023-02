Stand: 22.02.2023 21:46 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg gewinnen in Bietigheim

Die Grizzlys Wolfsburg bleiben in der Deutschen Eishockey Liga auf Play-off-Kurs. Am Mittwochabend setzten sich die Niedersachsen mit 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) bei den Bietigheim Stealers durch. Dustin Jeffrey erzielte drei Tore, die weiteren Treffer für die Grizzlys steuerten Gerrit Fauser und Jean-Christophe Beaudin bei. In der Tabelle sind die Wolfsburger weiter Sechster. | 22.02.2023 21:45