Stand: 20.03.2022 16:39 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg gewinnen Topspiel gegen München

Die Grizzlys Wolfsburg sind für den EHC München in dieser Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht zu bezwingen. Nach einem 1:3-Rückstand vor dem Schlussdrittel drehte der Vizemeister aus Niedersachsen am Sonntag das Spitzenspiel gegen die Münchner zu einem 4:3-(1:0, 0:3, 3:0)-Heimerfolg. Damit schoben sich die Wolfsburger wieder am EHC vorbei auf Rang zwei und haben sich die bessere Ausgangssituation für die Play-offs zurückgeholt. Am Abend empfangen noch die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Iserlohn Roosters.