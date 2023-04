Stand: 10.04.2023 18:25 Uhr DEL: Grizzlys Wolfsburg erzwingen siebtes Halbfinal-Spiel

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den Hauptrundengewinner EHC München das entscheidende siebte Spiel erzwungen. Die Niedersachsen gewannen am Ostermontag das sechste Duell der Serie "Best of Seven" mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) und glichen zum 3:3 aus. Trevor Mingoia (18.), Tyler Morley (22.) und Fabio Pfohl (35.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt nun am Mittwoch in München. Ergebnisse DEL-Play-offs | 10.04.2023 18:23