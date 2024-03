Stand: 22.03.2024 22:30 Uhr DEL: Fischtown Pinguins vor Halbfinaleinzug, Grizzlys Wolfsburg vor dem Aus

Die Fischtown Pinguins stehen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) vor dem Einzug ins Halbfinale, die Grizzlys Wolfsburg vor dem Aus im Viertelfinale. Der Hauptrundenerste Bremerhaven setzte sich am Freitagabend gegen den ERC Ingolstadt mit 4:3 n.V. (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) durch. Jan Urbas entschied in der Overtime die Partie (65.). Die Pinguins führen in der "best of seven"-Serie nun mit 3:0. Wolfsburg verlor gegen den EHC München mit 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) und liegt im Play-off-Duell nun mit 0:3 zurück. Play-offs | 22.03.2024 22:26