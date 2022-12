Stand: 09.12.2022 21:56 Uhr DEL: Fischtown Pinguins verlieren knapp bei Eisbären Berlin

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Mannschaft aus Bremerhaven verlor nach einer kämpferisch starken Leistung bei den Eisbären Berlin 2:3 (0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Dabei glichen Skyler McKenzie und Alex Friesen für die Norddeutschen einen 0:2-Rückstand aus und erzwangen so erst die Overtime. In der Tabelle stehen die Pinguins weiter auf Rang sieben und damit aktuell zwei Plätze hinter Nordkonkurrent Grizzlys Wolfsburg. Überblick | 09.12.2022 21:47