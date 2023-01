Stand: 29.01.2023 16:52 Uhr DEL: Fischtown Pinguins verlieren in Schwenningen

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben im Kampf um einen Play-off-Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 48. Spieltag einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Nordeutschen unterlagen am Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:2 nach Penaltyschießen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). Das Tor für die Pinguins erzielte Miha Verlic (20.). Aktuell steht das Team nur auf einem Pre-Play-off-Rang. Die Grizzlys Wolfsburg waren an diesem Spieltag spielfrei. Ergebnisse und Tabelle | 29.01.2023 16:50