DEL: Fischtown Pinguins verlieren in Nürnberg

Die Fischtown Pinguins müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um den direkten Einzug in die Play-offs bangen. Bei den Nürnberg Ice Tigers unterlagen die Bremerhavener am Dienstagabend mit 2:4 (2:1, 0:1, 0:2). Die Treffer von Miha Verlic und Skyler McKenzie reichten den Seestädtern nicht. | 14.02.2023 22:02