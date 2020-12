Stand: 21.12.2020 22:48 Uhr DEL: Fischtown Pinguins verlieren erneut knapp

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga auch ihre zweite Partie knapp verloren. Die Seehafenstädter mussten sich am Montagabend in ihrem ersten Heimspiel den Kölner Haien mit 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) geschlagen geben. Ross Mauermann (27., 44.) und Jan Urbas (33.) waren für Bremerhaven erfolgreich, das zum Saisonauftakt bei den Eisbären Berlin mit 2:3 verloren hatte. Jonathan Matsumoto (33., 50.), Marcel Barinka (27.), und Frederik Tiffels (35.) trafen für Köln. Ergebnisse und Tabelle DEL | 21.12.2020 22:47