Stand: 21.09.2023 21:56 Uhr DEL: Fischtown Pinguins verlieren bei den Löwen Frankfurt

Die Fischtown Pinguins haben im dritten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre zweite Niederlage kassiert. Nach dem 3:4 nach Overtime in Straubing gab es am Donnerstagabend eine 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)-Niederlage bei den Löwen Frankfurt. Zuletzt hatten die Bremerhavener das Nordduell mit Wolfsburg noch mit 6:2 für sich entschieden. In Frankfurt brachten Miha Verlic (1:0/5.) und Jacob Virtanen (2:1/10.) die Pinguins zwar zweimal in Führung, doch die war jeweils schnell dahin. Überblick | 21.09.2023 21:54