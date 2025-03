Stand: 26.03.2025 21:40 Uhr DEL: Fischtown Pinguins verkürzen in Play-off-Serie auf 2:3

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter verkürzen können. Durch das 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) gegen die Kölner Haie steht es in der Serie best-of-seven nur noch 2:3. Für den Einzug in die nächste Runde werden vier Erfolge benötigt. Am Freitag (19.30 Uhr) steigt in Köln das sechste Viertelfinale. Mit seinem zweiten Tor sorgte Jan Urbas (52.) für die Entscheidung zugunsten der Pinguins. Play-offs | 26.03.2025 21:32