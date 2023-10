Stand: 29.10.2023 21:08 Uhr DEL: Fischtown Pinguins und Grizzlys Wolfsburg feiern Heimsiege

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und die Grizzlys Wolfsburg haben am 15. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Heimsiege gefeiert. Wolfsburg setzte sich am Sonntagabend gegen die Iserlohn Roosters mit 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) durch und rückte mit jetzt 28 Punkten auf den dritten Tabellenplatz vor. Schon am Nachmittag hatten die Pinguins gegen Schlusslicht Düsseldorfer EG mit 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) gewonnen. Die Bremerhavener liegen direkt vor Wolfsburg auf Platz zwei. Ergebnisse und Tabelle | 29.10.2023 21:08