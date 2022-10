Stand: 07.10.2022 22:05 Uhr DEL: Fischtown Pinguins siegen im Nordduell

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für sich entschieden. In eigener Halle bezwangen sie die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Ziga Jeglic, Ross Mauermann und Dominik Uher trafen für die Gastgeber, Rhett Rakhsahni und Luis Schinko hatten die Wolfsburger zuvor zweimal in Führung geschossen. | 07.10.2022 22:06