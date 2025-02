Stand: 28.02.2025 21:55 Uhr DEL: Fischtown Pinguins siegen, Grizzlys Wolfsburg verlieren

Sieg und Niederlage für die beiden norddeutschen Teams am 49. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Fischtown Pinguins setzten sich in eigener Arena souverän mit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) gegen den Tabellenvorletzten Düsseldorfer EG durch und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang drei. Dagegen mussten die Grizzlys Wolfsburg zu Hause durch ein 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) gegen die Kölner Haie einen Rückschlag im Kampf um einen Platz in den Pre-Play-offs hinnehmen. Ergebnisse und Tabelle | 28.02.2025 21:52