Stand: 19.11.2023 16:53 Uhr DEL: Fischtown Pinguins mit herber Heimpleite

Die Fischtown Pinguins müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zuvor neun Siegen in Serie einen herben Rückschlag verarbeiten. Zwei Tage nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Mannheim kassierten die Bremerhavener eine deutliche 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)-Heimniederlage gegen die Löwen Frankfurt. Dennoch bleiben die Norddeutschen in der Tabelle an den Eisbären Berlin dran - der Spitzenreiter hatte am Sonnabend unerwartet 6:9 gegen die Grizzlys Wolfsburg verloren. | 19.11.2023 16:50