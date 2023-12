Stand: 23.12.2023 16:34 Uhr DEL: Fischtown Pinguins legen an der Tabellenspitze vor

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich im Rennen um die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem knappen Sieg in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Mit einem 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) bei den Schwenninger Wild Wings legten die Pinguins im Fernduell mit Spitzenreiter Eisbären Berlin vor, dieser kann am Nachmittag im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers aber schon wieder nachziehen. Den entscheidenden Treffer für Bremerhaven erzielte Colt Adam Conrad kurz vor Schluss (57.). Zuvor hatte Lukas Kälble im Mitteldrittel (40.) die Führung besorgt, Phil Hungerecker glich aber zwischenzeitlich für Schwenningen aus (49.). Überblick | 23.12.2021 16:32