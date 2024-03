Stand: 30.03.2024 17:53 Uhr DEL: Fischtown Pinguins in den Play-offs gegen München

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven treffen im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den EHC München. Nach dem Weiterkommen der Straubing Tigers am Sonnabend steht fest, das der überraschende Hauptrunden-Sieger von Trainer Thomas Popiesch auf das Star-Ensemble aus München trifft, das von den vier verbliebenen Teams die schlechteste Hauptrunden-Platzierung hatte. Das erste Spiel der "Best of Seven"-Serie findet am Montag um 14 Uhr in ) in Bremerhaven statt. Im vergangenen Jahr scheiterten die Pinguins im Viertelfinale an den Münchnern. | 30.03.2024 17:51