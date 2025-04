Stand: 16.04.2025 11:25 Uhr DEL: Fischtown Pinguins holen Torhüter Hungerecker aus Nürnberg

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Torhüter Leon Hungerecker verstärkt. Der 25 Jahre alte Schlussmann wechselt von den Nürnberg Ice Tigers an die Nordsee. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung im hohen Norden", sagte Hungerecker. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Hungerecker mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht: Mit einer Fangquote von 91,33 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,65 gehörte er zu den besten Keepern der Liga. | 16.04.2025 11:25