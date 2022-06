Stand: 09.06.2022 15:43 Uhr DEL: Fischtown Pinguins holen Jensen aus Berlin zurück

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Verteidiger Nicholas B. Jensen zurück nach Bremerhaven gelotst. Der Däne spielte in den vergangenen drei Jahren für die Düsseldorfer EG und die Eisbären Berlin, bei denen erst zuletzt die deutsche Meisterschaft feierte. In der Seestadt stand der WM-Teilnehmer ganz oben auf der Wunschliste. "Es wurde Zeit für mich und meine Familie, dass ich den Kurs wieder Richtung Norden abstecke", erklärte Jensen, dessen Sohn in Bremerhaven geboren wurde. | 09.06.2022 15:35