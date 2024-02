Stand: 16.02.2024 22:21 Uhr DEL: Fischtown Pinguins gewinnen Topspiel gegen Straubing

Die Fischtown Pinguins haben am Freitagabend die Toppartie des 46.Spieltages in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für sich entschieden. Die Bremerhavener gewannen gegen die drittplatzierten Straubing Tigers mit 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Colt Conrad (51.) und Markus Vikingstad (60.) entschieden in der Schlussphase die Partie zugunsten der Norddeutschen. Die Pinguins liegen in der Tabelle drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Eisbären Berlin. Ergebnisse und Tabelle | 16.02.2024 22:20