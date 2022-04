Stand: 14.04.2022 21:49 Uhr DEL: Fischtown Pinguins erzwingen viertes Spiel

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein viertes Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg erzwungen. Nach zwei klaren Niederlagen zum Auftakt dieser Serie gewann der Außenseiter am Donnerstagabend beim Vorjahresfinalisten mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Die Wolfsburger führen in diesem Nordduell aber immer noch mit 2:1 Siegen und haben bereits am Sonnabend in Bremerhaven die nächste Chance, den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. | 14.04.2022 21:48