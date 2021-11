Stand: 26.11.2021 21:37 Uhr DEL: Fischtown Pinguins bezwingen Adler Mannheim

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Heimsieg gegen die Adler Mannheim gefeiert. Beim 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)-Erfolg am Freitagabend drehten die Bremerhavener die Partie vor 3.192 Zuschauern im Schlussdrittel nach 2:3-Rückstand noch in den Sieg. Dominik Uher, Ziga Jeglic, Philipp Burgisser und Niklas Andersen waren die Torschützen für die Norddeutschen. | 26.11.2021 21:36