Stand: 29.10.2023 16:31 Uhr DEL: Fischtown Pinguins besiegen Düsseldorfer EG

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind am 15. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu einem Heimsieg gekommen. Gegen Schlusslicht Düsseldorfer EG setzten sich die Norddeutschen am Sonntag mit 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) durch. Die Tore für die Pinguins erzielten Skyler McKenzie (6.), Jake Virtanen (8.), Nicolas Appendino (32.) und Markus Vikingstad (37.). Die Grizzlys Wolfsburg emfpangen am Abend noch die Iserlohn Roosters. Ergebnisse und Tabelle | 29.10.2023 16:30