Stand: 04.10.2022 21:44 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren Tabellenführung

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 7. Spieltag beim 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) gegen die Kölner Haie die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Niedersachsen mussten damit die Tabellenführung an den EHC München abgeben. Die Treffer für die Gastgeber, die ihren zweiten Sieg in Folge feierten, erzielten Jason Bast (12., 51.), David McIntyre (24.), Maximilian Kammerer (30.) und Jonathan Matsumoto (54.). | 04.10.2022 21:44