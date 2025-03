Stand: 24.03.2025 21:48 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven verkürzen in Play-offs gegen Kölner Haie

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben mit einem Kraftakt das Aus in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zumindest vorerst verhindert. Der Vorjahres-Vizemeister gewann am Montagabend das vierte Viertelfinal-Duell bei den Kölner Haien nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch mit 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) und verkürzte seinen Rückstand in der Serie "best of seven" auf 1:3. Ross Mauermann (24.), Christian Wejse (32.), Felix Maegaard Scheel (47.), Ziga Jeglic (54.) und Miha Verlic (60.) waren für die Norddeutschen erfolgreich. Gregor MacLeod (12.) und Juhani Tyrväinen (16.) hatten Köln im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gebracht. Das fünfte Spiel findet am Mittwoch in Bremerhaven statt. Ergebnisse DEL-Play-offs | 24.03.2025 21:47