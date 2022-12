Stand: 28.12.2022 22:14 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven und Grizllys Wolfsburg siegen

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg eingefahren. Am Mittwochabend gewannen die Niedersachsen gegen den deutschen Meister Eisbären berlin mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Auch die Grizzlys Wolfsburg konnten einen Sieg feiern. Gegen den ERC Ingolstadt gewannen die Niedersachsen vor heimischer Kulisse am Ende deutlich mit 9:1 (2:1, 3:0, 4:0). | 28.12.2022 21:58