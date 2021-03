Stand: 28.03.2021 22:03 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven patzen in Nürnberg

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite der Nord-Staffel unterlag am Sonntag beim Schlusslicht der Süd-Gruppe, den Nürnberg Ice Tigers, mit 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Der Rückstand der Seehafenstädter auf Spitzenreiter Eisbären Berlin, der 3:1 in Straubing gewann, beträgt nun neun Punkte. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen derweil beim ERC Ingolstadt mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Ergebnisse/Tabelle DEL | 28.03.2021 22:03