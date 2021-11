Stand: 28.11.2021 21:22 Uhr DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven gewinnen in Iserlohn

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Auswärtssieg eingefahren. Der Tabellensiebte gewann am Sonntag mit 6:5 (2:3, 2:1, 2:1) bei den Iserlohn Roosters. In dem offenen Schlagabtausch erzielten Urbas (2), Dietz, Verlic, Lutz und Bruggisser die Tore für die Bremerhavener. Ergebnisse/Tabelle | 28.11.2021 21:11